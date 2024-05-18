IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 200 мл - Харків (726650) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 9
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б