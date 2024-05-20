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IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 100 мл - Одеса (726649) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
249,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
201,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
201,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
200,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
201,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
201,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
200,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
249,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
201,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (2)
199,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
201,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
199,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
199,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
200,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
Всього: упаковка (2)
200,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
199,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
200,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
203,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (4)
233,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
199,83 грн