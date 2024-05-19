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IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 100 мл - Київ (726649) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
235,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
234,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
201,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (6)
199,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
234,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
201,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
200,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
201,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
199,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
245,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (2)
201,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
200,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
200,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (2)
199,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
200,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
201,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (2)
201,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
Всього: упаковка (2)
250,43 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
244,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (2)
202,18 грн