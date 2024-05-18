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IVATHERM HERCULANE ТЕРМАЛЬНА ВОДА 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (726649) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (4)
233,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
199,83 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
199,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
200,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (2)
199,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (2)
199,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (2)
201,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
201,82 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
201,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
200,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
Всього: упаковка (2)
199,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
201,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
200,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
236,08 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
201,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
249,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
200,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
202,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
200,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
233,32 грн