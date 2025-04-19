Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,53
Економія при броні: -5,04 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Захисників України, 7/9-Н
20.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,68
Економія при броні: -3,12 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,68
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
116.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
73,23
Економія при броні: -4,67 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
116.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,69
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
148.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,72
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,17
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
250.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,29
Економія при броні: -4,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
251.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
252.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
70,19
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
252.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
70,39
Економія при броні: -2,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
253.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,54
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед