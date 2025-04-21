Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
73,09
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,39
Економія при броні: -2,83 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,13
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,16
Економія при броні: -2,60 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,92
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
111.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,15
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,68
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. Захисників України, 7/9-Н
123.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
143.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
145.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,03
Економія при броні: -3,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
153.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,99
Економія при броні: -4,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,81
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,47
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
174.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,29
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
175.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
70,25
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
175.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
70,78
Економія при броні: -3,12 грн