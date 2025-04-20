Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,46
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,89
Економія при броні: -4,33 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,40
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,32
Економія при броні: -3,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,38
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,63
Економія при броні: -3,14 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,65
Економія при броні: -6,06 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
64.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,00
Економія при броні: -10,90 грн
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
66.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
66.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
98.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,40
Економія при броні: -12,30 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
99.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 17
99.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
99.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Північний, 4/1
112.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,84
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
113.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,07
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
113.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,40
Економія при броні: -4,50 грн