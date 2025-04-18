Київ (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
67,30
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,22
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,67
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,64
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,10
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,48
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,40
Економія при броні: -9,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,40
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 19
5.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,90
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,12
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
6.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,39
Економія при броні: -5,80 грн