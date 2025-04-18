Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,38
Економія при броні: -4,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,75
Економія при броні: -4,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
6.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,40
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
6.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,40
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,00
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
84,38
Економія при броні: -4,33 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,46
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
130.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
73,16
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,68
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12
145.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,00
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
163.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,00
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
168.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,86
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
184.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,90
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
185.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,62
Економія при броні: -6,13 грн