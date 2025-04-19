Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,40
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
89,40
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,55
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,92
Економія при броні: -5,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,37
Економія при броні: -5,88 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,88
Економія при броні: -5,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,09
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
8.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,31
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
9.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,32
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
9.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,85
Економія при броні: -4,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
13.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
70,86
Економія при броні: -3,20 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
26.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,78
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
26.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,60
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Металургів, 74-Д
33.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
73,56
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
65.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,15
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
70.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,46
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
70.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
73,10
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
71.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
73,14
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
71.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,26
Економія при броні: -4,77 грн