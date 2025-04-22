Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,40
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
91,40
Економія при броні: -5,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,50
Економія при броні: -2,90 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні: -11,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
73,43
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,07
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,97
Економія при броні: -5,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,32
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
71,68
Економія при броні: -4,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
121.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,40
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
90,40
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні: -9,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
124.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
125.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
126.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,98
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
126.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,90
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
126.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ДРЕНОСАН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
72,46
Економія при броні: -3,90 грн