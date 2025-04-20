Шприц гіподермальний стерильний
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,19
Економія при броні: -0,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 10 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 20 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,60
Економія при броні: -0,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,07
Економія при броні: -0,24 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,07
Економія при броні: -0,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,28
Економія при броні: -0,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,09
Економія при броні: -0,26 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 10 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer