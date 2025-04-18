Шприц гіподермальний стерильний
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 10 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,06
Економія при броні: -0,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 20 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,17
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,22
Економія при броні: -0,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 20 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 20 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,14
Економія при броні: -0,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,08
Економія при броні: -0,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 20 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
7,17
Економія при броні: -0,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,26
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,44
Економія при броні: -0,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 20 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,09
Економія при броні: -0,22 грн