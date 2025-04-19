Шприц гіподермальний стерильний
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
5,20
Економія при броні: -0,32 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,30
Економія при броні: -0,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 10 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,19
Економія при броні: -0,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,21
Економія при броні: -0,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,04
Економія при броні: -0,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,12
Економія при броні: -0,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,14
Економія при броні: -0,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,17
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,14
Економія при броні: -0,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
7,08
Економія при броні: -0,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 10 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,22
Економія при броні: -0,35 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 5 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 10 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ШПРИЦ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ 2B трикомпонентний 2 мл №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
6,09
Економія при броні: -0,26 грн