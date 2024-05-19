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NOW FOODS DAILY VITS MULTI таблетки, №30 - Львів (713433) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
360,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
412,44
Економія: -53,21 грн
359,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
360,84 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
420,74 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
530,50
Економія: -129,90 грн
400,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
468,99
Економія: -100,93 грн
368,06 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
396,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
369,09
Економія: -28,12 грн
340,97 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
530,50
Економія: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
431,08
Економія: -90,14 грн
340,94 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
410,99
Економія: -42,93 грн
368,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
505,99
Економія: -137,93 грн
368,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
360,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
442,99
Економія: -74,93 грн
368,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
468,99
Економія: -100,93 грн
368,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
426,21
Економія: -67,31 грн
358,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
495,99
Економія: -127,93 грн
368,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
530,50
Економія: -129,90 грн
400,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
409,48
Економія: -69,21 грн
340,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
382,49 грн