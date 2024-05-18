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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА КОМПРЕСІЙНИЙ тип 509 розмір 3, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (718842) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
507,00
Економія: -81,00 грн
426,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -59,00 грн
431,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -64,00 грн
426,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом