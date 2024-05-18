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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 (513) з відкритою чашечкою, бежевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (172951) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
303,73
Економія: -42,90 грн
260,83 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
229,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
303,99
Економія: -45,45 грн
258,54 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
298,13
Економія: -30,15 грн
267,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
286,17
Економія: -51,86 грн
234,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
229,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
278,09
Економія: -37,60 грн
240,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
300,19
Економія: -43,93 грн
256,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
300,30
Економія: -31,17 грн
269,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
294,84
Економія: -28,29 грн
266,55 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
229,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
299,76
Економія: -31,78 грн
267,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
229,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
294,87
Економія: -45,19 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
279,27
Економія: -25,63 грн
253,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
277,71
Економія: -42,67 грн
235,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
301,07
Економія: -29,37 грн
271,70 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
294,95
Економія: -19,53 грн
275,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
278,92
Економія: -23,94 грн
254,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
229,00 грн