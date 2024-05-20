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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 5, №1 - Львів (733924) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
495,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
495,35 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
495,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (1)
514,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
563,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
543,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
534,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
520,70 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -93,00 грн
510,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (2)
708,00
Економія: -198,00 грн
510,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
636,61 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
495,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
495,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
627,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
558,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
631,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
395,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
633,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
635,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
634,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
634,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
634,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
632,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
628,74 грн