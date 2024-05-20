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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 4, №1 - Запоріжжя (733923) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
500,00
Економія: -65,00 грн
435,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
500,00
Економія: -65,00 грн
435,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -104,60 грн
498,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
513,00
Економія: -78,00 грн
435,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -104,60 грн
498,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
500,00
Економія: -65,00 грн
435,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
634,49 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,60 грн
498,40 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,60 грн
498,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (3)
708,00
Економія: -209,60 грн
498,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,60 грн
498,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -104,60 грн
498,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -209,60 грн
498,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -104,60 грн
498,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -104,60 грн
498,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
708,00
Економія: -209,60 грн
498,40 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -104,60 грн
498,40 грн