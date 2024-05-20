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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 3, №1 - Львів (733922) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
490,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
588,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
495,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
490,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -93,00 грн
510,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -198,00 грн
510,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -93,00 грн
510,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
603,00
Економія: -93,00 грн
510,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 89
Всього: упаковка (1)
630,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
630,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
708,00
Економія: -198,00 грн
510,00 грн