Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б Всього: упаковка (2) 603,00 Економія: -39,20 грн 563,80 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Красилів, вул. Грушевського, 84 Всього: упаковка (1) 390,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Чернівці, просп. Незалежності, 95 Всього: упаковка (1) 554,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А Всього: упаковка (1) 554,15 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А Всього: упаковка (1) 594,24 Економія: -2,95 грн 591,29 грн Забронювати

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 18 Всього: упаковка (1) 597,26 Економія: -6,12 грн 591,14 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 554,15 грн Забронювати

Пульс Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Леонтовича, 1 Всього: упаковка (1) 490,25 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 495,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К Всього: упаковка (1) 495,40 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Свалява, вул. Головна, 55 Всього: упаковка (1) 455,30 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Свалява, вул. Київська, 8/1 Всього: упаковка (3) 495,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б Всього: упаковка (1) 495,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2 Всього: упаковка (2) 495,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (2) 554,15 грн Забронювати