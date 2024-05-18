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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 1, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (733920) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (2)
603,00
Економія: -39,20 грн
563,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
390,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Чернівці, просп. Незалежності, 95
Всього: упаковка (1)
554,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
554,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (1)
594,60 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 18
Всього: упаковка (1)
596,33 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
554,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
490,25 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
495,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
495,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Свалява, вул. Головна, 55
Всього: упаковка (1)
455,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (3)
495,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
495,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (2)
495,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (2)
554,15 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом