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БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛІННОГО СУГЛОБА 3052, розмір 4 чорний, №1 - Запоріжжя (724102) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1667,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1684,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1704,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
1668,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Байраківського Академіка, 70
Всього: упаковка (1)
1675,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
1675,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: упаковка (1)
1687,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
1691,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
1678,17 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1334,24 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1285,17 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
1002,13 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 34
Всього: упаковка (1)
1304,81 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
Всього: упаковка (1)
1267,68 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
Всього: упаковка (1)
1304,81 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (1)
1304,81 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (1)
1244,67 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1267,68 грн