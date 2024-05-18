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БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛІННОГО СУГЛОБА 3052, розмір 3 чорний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (724101) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1679,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
1682,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
1685,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
1680,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
1687,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
1479,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Цілодобово
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96
Всього: упаковка (1)
1670,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
1690,87 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
1479,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
1315,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
1316,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
1315,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1479,20 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Всього: упаковка (1)
1649,90 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1334,24 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
1502,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16
Всього: упаковка (2)
1529,20 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Всього: упаковка (1)
1304,81 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
1285,17 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн