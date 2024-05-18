Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛІННОГО СУГЛОБАЦіни в аптеках

БАНДАЖ (ОРТЕЗ) КОЛІННОГО СУГЛОБА 3052, розмір 2 чорний, №1 - Харків (724100) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
1562,75 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
1562,75 грн
Житомирліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
1286,58 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Звягель, перех. Медична / Гагаріна Юрія, 23/16
Всього: упаковка (1)
1529,20 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 34
Всього: упаковка (1)
1304,81 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
1285,17 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2
Всього: упаковка (1)
1244,67 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Маневичі, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Еко аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 8
Всього: упаковка (1)
1304,81 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
1267,68 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
Всього: упаковка (2)
1244,67 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
1334,24 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
1314,59 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
Всього: упаковка (1)
1258,19 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
1542,70 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Шацьк, вул. Шковороди, 29
Всього: упаковка (1)
1391,01 грн