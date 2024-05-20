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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 5 42-46, №1 - Одеса (414476) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
Всього: упаковка (1)
108,28
Економія: -6,42 грн
101,86 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
109,00
Економія: -17,00 грн
92,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
106,84
Економія: -8,01 грн
98,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн