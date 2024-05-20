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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 5 42-46, №1 - Львів (414476) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
107,50
Економія: -3,22 грн
104,28 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
106,84
Економія: -8,01 грн
98,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (2)
110,00 грн