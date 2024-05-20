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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 36-39, №1 - Запоріжжя (414474) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
110,41
Економія: -8,55 грн
101,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (1)
119,10
Економія: -17,51 грн
101,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 168/1
Всього: упаковка (1)
141,88
Економія: -20,81 грн
121,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (1)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (3)
141,90
Економія: -41,63 грн
100,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (4)
149,30
Економія: -43,80 грн
105,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
164,80
Економія: -48,32 грн
116,48 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
121,60
Економія: -11,62 грн
109,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
112,11
Економія: -19,66 грн
92,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (2)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн