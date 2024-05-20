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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 36-39, №1 - Львів (414474) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
Всього: упаковка (1)
113,31
Економія: -9,08 грн
104,23 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Свято-Покровська, 29
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -16,23 грн
89,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (2)
130,00
Економія: -37,00 грн
93,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
164,80
Економія: -48,32 грн
116,48 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (4)
149,30
Економія: -43,80 грн
105,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
112,84
Економія: -20,39 грн
92,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
124,14
Економія: -14,16 грн
109,98 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (1)
134,80
Економія: -39,53 грн
95,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (3)
141,90
Економія: -41,63 грн
100,27 грн