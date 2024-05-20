Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 144-В Всього: упаковка (1) 134,80 Економія: -39,53 грн 95,27 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Пшенична, 16 Всього: упаковка (2) 130,00 Економія: -37,00 грн 93,00 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврська, 8 Всього: упаковка (1) 134,80 Економія: -39,53 грн 95,27 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Ісаакяна, 2 Всього: упаковка (1) 130,00 Економія: -37,00 грн 93,00 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Гарматна, 16/85 Всього: упаковка (1) 134,80 Економія: -39,53 грн 95,27 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А Всього: упаковка (1) 130,00 Економія: -37,00 грн 93,00 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14 Всього: упаковка (1) 134,80 Економія: -39,53 грн 95,27 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, просп. Червоної Калини, 73 Всього: упаковка (1) 134,80 Економія: -39,53 грн 95,27 грн Забронювати