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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУСТАВА ЗІГРІВАЮЧИЙ розмір 2, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408686) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
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Зачинено
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Всього: упаковка (1)
154,00
Економія: -45,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -42,25 грн
107,75 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
154,00
Економія: -45,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -41,12 грн
108,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом