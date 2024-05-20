Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУЦіни в аптеках

БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 4 сірий, №1 - Одеса (371738) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
566,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
566,50 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
563,55
Економія: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
490,05
Економія: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Будь здоровий
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн