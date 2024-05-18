Всі аптеки України
Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУЦіни в аптеках

БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 4 сірий, №1 - Харків (371738) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
563,55
Економія: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
490,05
Економія: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -14,70 грн
475,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
490,00
Економія: -14,70 грн
475,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (1)
563,55
Економія: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
490,05
Економія: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн