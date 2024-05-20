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БАНДАЖ КОЛІННОГО СУГЛОБУ 3022, розмір 3 сірий, №1 - Запоріжжя (371736) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
563,55
Економія: -16,91 грн
546,64 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
563,55
Економія: -16,91 грн
546,64 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
566,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
566,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (2)
566,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
515,50 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (4)
566,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
566,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
490,05
Економія: -14,70 грн
475,35 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
612,85
Економія: -18,39 грн
594,46 грн