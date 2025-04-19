Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Єлизавета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
6.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
427.4 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
511,29
Економія при броні: -96,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -56,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
443.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -56,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
447.1 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
341,03
Економія при броні: -0,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
533.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -87,40 грн