Київ
Айлювіт (Ialuvit)

Айлювіт (Ialuvit)

Львів (адресу не вказано)
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
456.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -77,30 грн
490,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
462.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
341,03
Економія при броні: -13,67 грн
327,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
469.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -77,30 грн
490,80 грн
Єлизавета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
625.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
493,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
642.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
511,29
Економія при броні: -96,19 грн
415,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
747.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -87,40 грн
480,70 грн
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