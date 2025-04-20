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Айлювіт (Ialuvit)
Айлювіт (Ialuvit)
Львів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
456.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні:
-77,30 грн
490,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
462.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
341,03
Економія при броні:
-13,67 грн
327,36
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
469.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні:
-77,30 грн
490,80
грн
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Єлизавета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
625.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
493,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
642.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
511,29
Економія при броні:
-96,19 грн
415,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
747.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні:
-87,40 грн
480,70
грн
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