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Айлювіт (Ialuvit)
Айлювіт (Ialuvit)
Київ
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Доступно в 1 аптеках у Київ
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
341,03
Економія при броні:
-0,06 грн
340,97
грн
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
183.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
511,29
Економія при броні:
-96,19 грн
415,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
279.6 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні:
-80,80 грн
487,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
442.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
163,93
грн
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Єлизавета
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
444.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
493,50
грн
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