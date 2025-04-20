Київ
Айлювіт (Ialuvit)

Айлювіт (Ialuvit)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
235.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
511,29
Економія при броні: -96,19 грн
415,10 грн
Єлизавета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
255.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
493,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
307.4 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -87,40 грн
480,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
348.4 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -77,30 грн
490,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
359.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
341,03
Економія при броні: -13,67 грн
327,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
359.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні: -77,30 грн
490,80 грн
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