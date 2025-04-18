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Айлювіт (Ialuvit)
Айлювіт (Ialuvit)
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Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Лебедин, пл. Соборна, 26/1
142.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні:
-87,40 грн
480,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
232.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
511,29
Економія при броні:
-96,19 грн
415,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.1 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні:
-56,90 грн
511,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
417.6 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
341,03
Економія при броні:
-0,06 грн
340,97
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
564.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
163,93
грн
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Єлизавета
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Довженка Олександра, 3
565.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
493,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стрий, пл. Ринок, 35
895.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ IALUVIT розчин офтальмологічний 0.6 мл №15
Альфа Інтес Індустріа Терапевтіка Сплендоре
568,10
Економія при броні:
-87,40 грн
480,70
грн
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