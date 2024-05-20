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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ З КАКАО У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІЦіни в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ З КАКАО У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ 40 г, №1 - Одеса (722999) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (14)
30,62
Економія: -2,32 грн
28,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (7)
28,05
Економія: -1,60 грн
26,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (24)
33,92
Економія: -5,46 грн
28,46 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (11)
30,57
Економія: -2,08 грн
28,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (5)
30,30
Економія: -1,84 грн
28,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (5)
30,70
Економія: -1,70 грн
29,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (20)
28,25
Економія: -1,80 грн
26,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (22)
30,71
Економія: -1,71 грн
29,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (24)
33,87
Економія: -5,31 грн
28,56 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (13)
30,89
Економія: -1,89 грн
29,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (9)
33,16
Економія: -4,67 грн
28,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (4)
28,25
Економія: -1,80 грн
26,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: упаковка (7)
30,41
Економія: -1,92 грн
28,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (18)
30,42
Економія: -1,94 грн
28,48 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (4)
30,24
Економія: -1,75 грн
28,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (3)
27,96
Економія: -1,51 грн
26,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Армійська, 9
Всього: упаковка (24)
33,12
Економія: -4,57 грн
28,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (12)
34,00
Економія: -2,00 грн
32,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (3)
27,82
Економія: -2,11 грн
25,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (5)
30,00
Економія: -1,53 грн
28,47 грн