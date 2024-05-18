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БАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ З КАКАО У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ 40 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (722999) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (12)
23,35
Економія: -1,45 грн
21,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (5)
21,32
Економія: -1,02 грн
20,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (11)
22,75
Економія: -1,45 грн
21,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (4)
20,94
Економія: -0,79 грн
20,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (5)
20,85
Економія: -1,10 грн
19,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
30,55
Економія: -1,55 грн
29,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (7)
22,13
Економія: -1,31 грн
20,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (9)
30,58
Економія: -6,71 грн
23,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (3)
21,11
Економія: -0,96 грн
20,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (9)
21,48
Економія: -1,03 грн
20,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (5)
22,43
Економія: -1,13 грн
21,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (9)
21,17
Економія: -1,12 грн
20,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Всього: упаковка (5)
22,94
Економія: -3,62 грн
19,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (11)
21,03
Економія: -0,73 грн
20,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (12)
20,93
Економія: -0,78 грн
20,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (23)
20,14
Економія: -1,24 грн
18,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (8)
22,32
Економія: -1,32 грн
21,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (9)
21,79
Економія: -1,04 грн
20,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (9)
22,28
Економія: -0,98 грн
21,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 6
Всього: упаковка (17)
21,77
Економія: -2,45 грн
19,32 грн