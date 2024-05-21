Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІЦіни в аптеках

БАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ 40 г, №1 - Запоріжжя (722995) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (7)
25,13
Економія: -5,81 грн
19,32 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (4)
33,69
Економія: -6,28 грн
27,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
33,54
Економія: -4,23 грн
29,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
33,13
Економія: -4,69 грн
28,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (12)
33,57
Економія: -7,07 грн
26,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
27,90
Економія: -1,96 грн
25,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (11)
27,46
Економія: -3,87 грн
23,59 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (22)
30,33
Економія: -4,39 грн
25,94 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
27,63
Економія: -3,82 грн
23,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (8)
27,44
Економія: -1,50 грн
25,94 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (5)
34,22
Економія: -10,41 грн
23,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (2)
23,41
Економія: -4,09 грн
19,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (6)
27,25
Економія: -1,31 грн
25,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (6)
34,20
Економія: -2,92 грн
31,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (4)
27,70
Економія: -3,89 грн
23,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (8)
30,92
Економія: -10,93 грн
19,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (11)
30,31
Економія: -2,36 грн
27,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (12)
30,10
Економія: -2,15 грн
27,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (6)
23,29
Економія: -2,36 грн
20,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (5)
33,01
Економія: -2,48 грн
30,53 грн