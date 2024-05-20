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БАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ 40 г, №1 - Львів (722995) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (6)
30,99
Економія: -3,32 грн
27,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (11)
30,67
Економія: -3,50 грн
27,17 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
27,49
Економія: -1,91 грн
25,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (12)
30,33
Економія: -4,00 грн
26,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (7)
27,33
Економія: -2,33 грн
25,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
27,98
Економія: -2,98 грн
25,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (12)
30,96
Економія: -5,29 грн
25,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (5)
30,44
Економія: -2,14 грн
28,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (7)
30,78
Економія: -3,00 грн
27,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (13)
28,07
Економія: -1,62 грн
26,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (10)
30,38
Економія: -4,28 грн
26,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (7)
29,87
Економія: -3,77 грн
26,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
30,95
Економія: -6,36 грн
24,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (3)
29,97
Економія: -1,61 грн
28,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (5)
33,11
Економія: -4,69 грн
28,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (2)
30,61
Економія: -2,31 грн
28,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 58
Всього: упаковка (6)
30,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Під Дубом, 4
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пекарська, 69-Б
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тарнавського, 104-Б
Всього: упаковка (6)
30,00 грн