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БАТОНЧИК "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" КОКОСОВИЙ У ШОКОЛАДНІЙ ГЛАЗУРІ 40 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (722995) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (11)
25,76
Економія: -4,09 грн
21,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
23,20
Економія: -2,23 грн
20,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (9)
24,89
Економія: -3,92 грн
20,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
21,25
Економія: -0,80 грн
20,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
30,19
Економія: -7,77 грн
22,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (7)
22,77
Економія: -1,10 грн
21,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
30,55
Економія: -4,22 грн
26,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: упаковка (6)
22,59
Економія: -0,74 грн
21,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (10)
23,58
Економія: -2,54 грн
21,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (4)
24,69
Економія: -5,00 грн
19,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
23,12
Економія: -2,23 грн
20,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (8)
23,10
Економія: -3,76 грн
19,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (9)
23,00
Економія: -3,66 грн
19,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (20)
22,11
Економія: -1,73 грн
20,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (10)
30,57
Економія: -8,15 грн
22,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (12)
24,45
Економія: -5,11 грн
19,34 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (9)
24,05
Економія: -4,71 грн
19,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
22,59
Економія: -3,67 грн
18,92 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 39-Б
Всього: упаковка (9)
23,40
Економія: -2,42 грн
20,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (2)
23,35
Економія: -2,37 грн
20,98 грн