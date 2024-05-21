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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Запоріжжя (723013) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
17,01
Економія: -2,78 грн
14,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
17,32
Економія: -1,81 грн
15,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
16,95
Економія: -1,85 грн
15,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
17,24
Економія: -2,20 грн
15,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
18,80
Економія: -1,05 грн
17,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
17,32
Економія: -1,19 грн
16,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
17,26
Економія: -1,13 грн
16,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
17,34
Економія: -3,52 грн
13,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (6)
16,91
Економія: -0,93 грн
15,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (12)
19,42
Економія: -2,11 грн
17,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (5)
17,39
Економія: -1,88 грн
15,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
16,79
Економія: -0,81 грн
15,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (2)
17,54
Економія: -1,41 грн
16,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (11)
17,20
Економія: -1,16 грн
16,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (4)
17,22
Економія: -1,26 грн
15,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (10)
17,29
Економія: -1,16 грн
16,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (3)
17,60
Економія: -2,01 грн
15,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (6)
18,74
Економія: -1,43 грн
17,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (7)
17,18
Економія: -2,52 грн
14,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (5)
17,35
Економія: -2,51 грн
14,84 грн