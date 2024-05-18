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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (723013) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (6)
13,43
Економія: -2,49 грн
10,94 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (8)
18,73
Економія: -1,35 грн
17,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (7)
17,12
Економія: -1,25 грн
15,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
15,77
Економія: -1,72 грн
14,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (7)
17,09
Економія: -1,43 грн
15,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (4)
17,33
Економія: -2,49 грн
14,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (8)
13,56
Економія: -1,46 грн
12,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (3)
15,37
Економія: -1,05 грн
14,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (11)
12,55
Економія: -1,67 грн
10,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (11)
12,18
Економія: -1,33 грн
10,85 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (12)
12,72
Економія: -1,84 грн
10,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (7)
17,34
Економія: -2,57 грн
14,77 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (3)
13,68
Економія: -1,57 грн
12,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (5)
17,30
Економія: -1,49 грн
15,81 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (6)
17,43
Економія: -1,45 грн
15,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (5)
17,51
Економія: -2,06 грн
15,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (4)
18,88
Економія: -1,50 грн
17,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (12)
17,12
Економія: -0,99 грн
16,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (11)
17,13
Економія: -1,88 грн
15,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
17,16
Економія: -1,35 грн
15,81 грн