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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" ЖИМОЛОСТЬ-АМАРАНТ 25 г, №1 - Харків (723012) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (11)
17,04
Економія: -1,73 грн
15,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
17,20
Економія: -2,03 грн
15,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
17,30
Економія: -2,71 грн
14,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
17,18
Економія: -1,59 грн
15,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
15,26
Економія: -0,98 грн
14,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
17,55
Економія: -2,45 грн
15,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
17,17
Економія: -1,86 грн
15,31 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (10)
15,55
Економія: -2,62 грн
12,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (11)
15,66
Економія: -1,79 грн
13,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (4)
17,23
Економія: -1,85 грн
15,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (4)
17,04
Економія: -2,27 грн
14,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (11)
17,22
Економія: -2,35 грн
14,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (12)
15,86
Економія: -1,60 грн
14,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (12)
17,31
Економія: -1,57 грн
15,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (8)
15,35
Економія: -1,36 грн
13,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (10)
17,56
Економія: -2,95 грн
14,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
15,50
Економія: -2,57 грн
12,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
17,24
Економія: -1,79 грн
15,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (4)
17,56
Економія: -1,90 грн
15,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (6)
17,03
Економія: -1,86 грн
15,17 грн