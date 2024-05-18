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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" ЖИМОЛОСТЬ-АМАРАНТ 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (723012) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (8)
12,37
Економія: -2,30 грн
10,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (6)
17,12
Економія: -1,25 грн
15,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (5)
15,77
Економія: -1,72 грн
14,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
17,09
Економія: -1,43 грн
15,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (9)
17,33
Економія: -2,49 грн
14,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (3)
15,37
Економія: -1,05 грн
14,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (10)
11,50
Економія: -1,54 грн
9,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (12)
11,66
Економія: -1,68 грн
9,98 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (8)
17,34
Економія: -2,57 грн
14,77 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (9)
17,30
Економія: -1,49 грн
15,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (6)
17,35
Економія: -2,04 грн
15,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (9)
17,12
Економія: -0,99 грн
16,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (11)
17,13
Економія: -1,88 грн
15,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (6)
17,16
Економія: -1,35 грн
15,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (3)
16,10
Економія: -1,82 грн
14,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (8)
15,79
Економія: -2,09 грн
13,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
Всього: упаковка (6)
19,22
Економія: -1,91 грн
17,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
Всього: упаковка (11)
17,05
Економія: -2,46 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (2)
17,44
Економія: -1,48 грн
15,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (11)
17,01
Економія: -0,97 грн
16,04 грн