Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КІНОАЦіни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КІНОА 25 г, №1 - Запоріжжя (723007) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (5)
17,16
Економія: -1,86 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (9)
17,24
Економія: -2,20 грн
15,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (7)
18,80
Економія: -3,35 грн
15,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
17,32
Економія: -3,50 грн
13,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
17,26
Економія: -1,81 грн
15,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6)
19,15
Економія: -5,33 грн
13,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (6)
17,08
Економія: -2,56 грн
14,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (6)
16,91
Економія: -1,61 грн
15,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (12)
19,42
Економія: -2,22 грн
17,20 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
17,39
Економія: -2,58 грн
14,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
16,79
Економія: -1,49 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
17,58
Економія: -2,13 грн
15,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
17,54
Економія: -2,73 грн
14,81 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (11)
17,20
Економія: -1,75 грн
15,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (3)
17,22
Економія: -1,77 грн
15,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (6)
17,29
Економія: -5,23 грн
12,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (3)
17,18
Економія: -2,52 грн
14,66 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
17,44
Економія: -1,63 грн
15,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (6)
19,10
Економія: -3,80 грн
15,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (12)
18,91
Економія: -1,91 грн
17,00 грн