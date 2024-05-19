Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КІНОАЦіни в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КІНОА 25 г, №1 - Харків (723007) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (9)
17,04
Економія: -2,76 грн
14,28 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
15,60
Економія: -2,22 грн
13,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
17,20
Економія: -0,75 грн
16,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
17,30
Економія: -2,71 грн
14,59 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
17,18
Економія: -1,59 грн
15,59 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
17,55
Економія: -1,10 грн
16,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (11)
15,55
Економія: -2,62 грн
12,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (11)
15,66
Економія: -1,79 грн
13,87 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (5)
17,23
Економія: -1,85 грн
15,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (11)
17,22
Економія: -2,35 грн
14,87 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (9)
15,86
Економія: -0,96 грн
14,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (10)
17,31
Економія: -1,00 грн
16,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (9)
15,35
Економія: -1,36 грн
13,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (7)
17,56
Економія: -2,95 грн
14,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
15,50
Економія: -2,57 грн
12,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
17,24
Економія: -1,79 грн
15,45 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (12)
17,03
Економія: -1,86 грн
15,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (10)
16,98
Економія: -2,37 грн
14,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (7)
17,15
Економія: -2,05 грн
15,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (12)
15,69
Економія: -0,79 грн
14,90 грн